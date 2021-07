Explosion in Leverkusen fordert einen Toten und 16 Verletzte

Nachrichtenarchiv - 27.07.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leverkusen: Nach der Explosion im Chemiepark von Leverkusen ist ein Toter gefunden worden. Mindestens 16 Menschen sind verletzt worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden vier von ihnen schwer verletzt. Außerdem werden noch vier Menschen vermisst. Aus bislang unbekannter Ursache hat es am Vormittag in einem Tanklager eine Explosion gegeben. Am Mittag brannte noch ein Tank mit Lösungsmitteln. Die Löschung musste noch warten, bis eine Stromleitung vom Netz getrennt war. Erste Messungen der Luft haben laut Feuerwehr ergeben, dass keine Gefahr für die Bevölkerung besteht. Dennoch sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Über dem Unglücksort war eine riesige Rauchsäule zu sehen. Die Polizei sperrte außerdem mehrere Autobahnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2021 14:00 Uhr