Explosion in Landkreis Traunstein verursacht hohen Schaden

Taching am See: In einem Einfamilienhaus in der oberbayerischen Gemeinde ist es gestern Abend zu einer Explosion gekommen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf einen hohen sechsstelligen Betrag. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar, auch eine angrenzende Garage ist durch die Wucht der Explosion teilweise eingestürzt. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Laut Polizei gibt es keinen Hinweis auf einen Vorsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 06:30 Uhr