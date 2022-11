Explosion in Istanbul ist laut Erdogan auf Anschlag zurückzuführen

Nachrichtenarchiv - 13.11.2022 16:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Die Einkaufsstraße Istiklal ist am frühen Nachmittag von einer heftigen Explosion erschüttert worden. Der Gouverneur von Istanbul spricht von mindestens vier Toten und fast vierzig Verletzten. Der türkische Präsident Erdogan sprach in einer ersten Reaktion von einem Anschlag. Die türkische Rundfunkbehörde hat eine vorläufige Nachrichtensperre verhängt, um - wie es hieß - Panik in der Bevölkerung zu verhindern. Zum Zeitpunkt der Explosion war die Einkaufsstraße gut besucht. Sie liegt im Zentrum des europäischen Teils der türkischen Metropole und ist bei Einheimischen und Touristen beliebt. 2016 hatte sich ein Selbstmordattentäter auf der Istiklal in die Luft gesprengt.

