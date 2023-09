Explosion in Bergkarabach fordert offenbar hunderte Opfer

Stepanakert: In der umkämpften Kaukasus-Region Bergkarabach ist es offenbar zu einer verheerenden Explosion gekommen. Wie das Regionalbüro des Menschenrechtsbeautragten mitteilte, ist ein Treibstoff-Depot explodiert. Die Rede ist von mindestens 200 Verletzten und einer unbekannten Zahl von Toten. Die Unglücksursache ist noch nicht bekannt. Zum Zeitpunkt der Explosion hatten offenbar viele Menschen für Benzin angestanden, um per Auto nach Armenien zu fliehen. Das Menschenrechtsbüro der Region appellierte an die Staatengemeinschaft, Verletzte aufzunehmen und ärztlich zu versorgen. Die Kapazitäten in Bergkarabach reichten dazu nicht aus. In der vergangenen Woche hatte Aserbaidschan die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region Bergkarabach angegriffen. Derzeit gilt ein Waffenstillstand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 23:00 Uhr