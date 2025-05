Explosion im Landkreis Traunstein führt zu hohem Schaden

Taching am See: An einem Wohnhaus in Taching am See im Landkreis Traunstein hat es am Abend eine Explosion gegeben. Laut Polizei wurde niemand verletzt, der Sachschaden liege aber im hohen sechsstelligen Bereich. Das Einfamlienhaus ist nicht mehr bewohnbar, außerdem stürzte durch die Wucht der Explosion eine angrenzende Garage teilweise ein. Nachdem wegen der Explosion etliche Notrufe eingegangen waren, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften und Feuerwehren aus. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.05.2025 01:00 Uhr