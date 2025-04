Explosion im Iran war Sicherheitsverstoß

Teheran: Mangelnde Sicherheitsvorkehrungen haben nach Einschätzung der iranischen Regierung zu der Explosion in einem Hafen im Süden des Landes geführt. Mindestens 65 Menschen kamen dabei ums Leben, mehr als 1.000 weitere wurden verletzt. Eine Untersuchungskommission hat demnach festgestellt, dass Sicherheitsvorschriften und Schutzmaßnahmen nicht eingehalten worden waren. Die Verantwortlichen würden ermittelt. Am Sonnabend hatte es in einer Hafenanlage nahe Bandar Abbas eine schwere Explosion gegeben. Das Feuer konnte erst gestern gelöscht werden.

