Explosion erschüttert Kölner Innenstadt

Köln: Nach der Explosion an einem Gebäude in der Kölner Innenstadt fahndet die Polizei nach einem Mann. Nach der Detonation sei er weggelaufen, so die Polizei. Das zeigen demnach Videoaufnahmen. Bei der Explosion in der Früh war der Eingangsbereich eines Kölner Geschäftshauses am Hohenzollernring schwer beschädigt worden. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 13:00 Uhr