Explosion beschädigt Brücke zwischen Krim und russischem Festland

08.10.2022 12:00 Uhr

Kiew: Eine Autobombe hat eine strategisch wichtige Straßen- und Eisenbahnbrücke zur Halbinsel Krim teilweise zerstört. Die Brücke verbindet die Krim mit dem russischen Festland. Wie das russische Nationale Anti-Terror-Komitee mitteilte, fingen durch die Detonation sieben Treibstoff-Anhänger eines Zuges Feuer. Zwei Abschnitte der Straßenbrücke seien teilweise eingestürzt. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax ist das Feuer inzwischen gelöscht worden. - Zuletzt kam es in der Nähe der Brücke immer wieder zu Zwischenfällen. Die Ukraine - die die von Russland annektierte Krim zurückerobern will - hatte auch Angriffe auf die Brücke angekündigt. Moskau wiederum drohte für den Fall mit Angriffen auf die Kommandozentralen in Kiew.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2022 12:00 Uhr