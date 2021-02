Expertenregierung unter Ex-EZB-Chef Draghi soll in Italien übernehmen

Bundeswehr stockt Kontingent für Corona-Amtshilfe auf

Berlin: Die Bundeswehr verstärkt ihre Unterstützung der Gesundheitsbehörden im Kampf gegen die Corona-Pandemie um weitere 5.000 Soldatinnen und Soldaten. Nach Angaben von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer soll das umgehend geschehen. Man werde dafür auch weitere Reservisten einberufen. Damit können dann insgesamt 25.000 Angehörige der Bundeswehr die Behörden in Deutschland unterstützen. Sie werden in Impfzentren, zur Kontaktnachverfolgung bei Infizierten, aber auch bei Testungen in Alten- und Pflegeheimen eingesetzt. Die Bundeswehr geht davon aus, dass die Hilfsanfragen in den nächsten Wochen zunehmen werden. Zusätzlich unterstützt die Truppe aktuell das schwer von der Pandemie getroffene Portugal. Am Vormittag ist eine Maschine mit Sanitätspersonal und Medizingeräten Richtung Lissabon abgeflogen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2021 13:00 Uhr