Expertenrat zweifelt an Erreichung deutscher Klimaziele

Berlin: Deutschland wird wohl seine für das Jahr 2030 gesetzten Klimaziele deutlich verfehlen. Darauf wies der Expertenrat der Bundesregierung hin. Ratsmitglied Thomas Heimer erklärte, dass das Land in jedem Jahr nur noch die Hälfte an Treibhausgasen ausstoßen dürfte, um die Ziele zu erreichen. In einigen Bereichen sei aber auch das nicht ausreichend. So müsste die Menge im Industriesektor um das zehnfache verringert werden, beim Verkehr sogar um das vierzehnfache. Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, den Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent zu senken im Vergleich zu 1990.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2022 15:00 Uhr