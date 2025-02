Expertenrat veröffentlicht Studie zur Klimapolitik

Berlin: Der Expertenrat für Klimafragen stellt in diesen Minuten ein Gutachten zur deutschen Klimaschutzpolitik vor. Das Gremium bewertet die Arbeit der ehemaligen Ampel-Koalition als durchwachsen. Insbesondere bei der Energieerzeugung seien die klimapolitischen Anstrengungen zwar erkennbar verstärkt worden, aber im Verkehr und bei Gebäuden seien sie unzureichend. Die Industrie stoße nur deshalb weniger CO2 aus, weil die Konjunktur lahme und die Energiepreise hoch seien. Die Wissenschaftler haben sich auch über das Verhältnis von Kosten und Nutzen Gedanken gemacht. In diesem Zusammenhang halten sie das Deutschlandticket und den früheren Umweltbonus für Elektroautos für wenig sinnvoll. Das Gremium forderte darüberhinaus, die sozialen Folgen stärker in den Blick zu nehmen. Einkommensschwache Haushalte würden zu sehr belastet.

