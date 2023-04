Expertenrat kritisiert Aufweichung des Klimaschutz-Gesetzes

Kurzmeldung ein/ausklappen Ampel-Regierung lehnt Länder-Hoheit für AKW ab

Berlin: Bayerns Ministerpräsident Söder hat mit seinem Vorschlag, die Zuständigkeit für die Atomkraft den Ländern zu übertragen, Verwunderung in der Ampel-Regierung ausgelöst. Bundesumweltministerin Lemke nannte es geradezu bedrückend, wie ein Ministerpräsident genehmigungs - und verfassungsrechtliche Fragen und Aspekte der nuklearen Sicherheit so leichtfertig ignoriere. Dabei pochte sie einmal mehr auf die Zuständigkeit des Bundes bei der Atomkraft. FDP-Vize Vogel hielt Söder vor, er wechsle seine Positionen wie Unterhosen. - Sympathie für Söders Vorschlag hingegen kam von der CDU. Unionsfraktionsvize Spahn schrieb auf Twitter, wenn Bayern bereit sei, die Verantwortung für einen Weiterbetrieb eines AKW zu übernehmen, sollte der Bund dies ermöglichen. - Nach der Abschaltung der drei verbliebenen Atommeiler am Samstag hatte sich Söder dafür ausgesprochen, das Atomkraftwerk Isar 2 in bayerischer Regie weiterzubetreiben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.04.2023 10:45 Uhr