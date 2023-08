Expertenrat bemängelt Klimapolitik der Bundesregierung

Berlin: Der Expertenrat für Klimafragen hält den Entwurf für das Klimaschutzprogramm von Wirtschaftsminister Habeck für unzureichend, um die Ziele zur Treibhausgasreduzierung zu erreichen. Hans-Martin Henning, der Vorsitzende des Gremiums, hat gesagt, bei etlichen Maßnahmen sei die Abweichung zwischen der Realität und den Annahmen der Regierung kritisch. Die Erwartungen an die Minderung des CO2-Ausstoßes werde vermutlich überschätzt, so Henning bei der Vorstellung des neuen Expertenrats-Berichts. Die Regierung habe mit ihren 130 Maßnahmen zwar einen hohen Anspruch formuliert, aber keinen ausreichenden. Es gebe auch viele Unschärfen. Die fünf Wissenschaftler im Gremium erklärten, dass ein zusammenhängendes, in sich schlüssiges Gesamtkonzept fehle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2023 10:45 Uhr