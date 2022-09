Expertenkommission soll Entlastungs-Vorschläge zu hohen Energiepreisen machen

Zahlreiche Briten nehmen Abschied von verstorbener Königin

London: Viele Briten nehmen im Parlament Abschied von der verstorbenen Königin Elisabeth. Dort ist seit gestern Abend in der Westminister Hall ihr Sarg aufgebahrt. Die Warteschlange in London ist mehrere Kilometer lang. Am Abend hielten König Charles und seine drei Geschwister die Totenwache. Bis Montag früh sollen die Menschen Gelegenheit haben, an den Sarg der Königin zu treten. An der Trauerfeier in der Westminster Abbey werden neben den Familienangehörigen auch Staatschefs aus der ganzen Welt teilnehmen.

