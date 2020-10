Expertenkommission Ischgl legt Bericht vor

"Polarstern" kehrt zurück nach Deutschland

Bremerhaven: Nach einem Jahr in der Arktis kehrt das Forschungsschiff "Polarstern" heute zurück in seinen Heimathafen Bremerhaven. In der zentralen Arktis war das Schiff mit einer riesigen Scholle mitgedriftet, damit die Wissenschaftler an Bord umfangreiche Messungen im Wasser, im Eis und in der Atmosphäre vornehmen konnten. Die Forscher erhoffen sich neue Erkenntnisse über das Klimasystem der Erde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2020 06:00 Uhr