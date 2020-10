Expertenkommission bestätigt zu spätes Handeln der Behörden bei Corona-Ausbruch in Ischgl

Bundesregierung nennt Corona-Lage "ernst"

Berlin: Die Bundesregierung spricht angesichts der steigenden Zahl von neu gemeldeten Corona-Infektionen von einer "ernsten Lage". Der aktuelle Stand der Dinge war heute Thema im Corona-Kabinett. In diesen Wochen entscheide sich, ob die Zahlen bis Weihnachten erheblich nach oben gehen, erklärte Regierungssprecher Seibert. Er bezeichnete es als wichtigstes Ziel, durch Kontaktüberprüfung die Infektionsketten nachzuvollziehen. Laut Seibert wurde noch nicht ausführlich über das umstrittene Beherbergungsverbot gesprochen. Er verwies auf die übermorgen anstehende Videokonferenz von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten. Inzwischen gibt es in Deutschland mit München und Duisburg zwei neue Corona-Hotspots, in denen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen registriert wurden. In München werden ab Mittwoch die Corona-Regeln wieder verschärft. Die Gastronomie darf dann ab 22 Uhr keinen Alkohol mehr ausschenken. Zudem gilt von neun bis 23 Uhr wieder eine Maskenpflicht in Teilen der Münchener Innenstadt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.10.2020 14:15 Uhr