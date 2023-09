Experten wollen erkrankten Höhlenforscher in der Türkei retten

Istanbul: In der Türkei versuchen Einsatzkräfte den fünften Tag in Folge, einen schwer erkrankten Höhlenforscher zu retten. Der US-Amerikaner hatte bei der Erkundung der Morca-Höhle in einer Tiefe von rund 1.000 Metern eine Magenblutung erlitten und kann nicht mehr selbst herausklettern. Nach Angaben der türkischen Höhlenforscher sind 150 Einsatzkräfte aus dem In- und Ausland vor Ort, um den 40-Jährigen in Sicherheit zu bringen. Inzwischen seien auch Ärzte zu dem US-Amerikaner vorgedrungen. Nun sollen enge Passagen unter der Erde erweitert werden, um einen Transport mit einer Trage zu ermöglichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 21:00 Uhr