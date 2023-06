Experten warnen vor starken Unwettern in mehreren Regionen

Meldungsarchiv - 22.06.2023 18:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Offenbach: Wetterexperten haben angesichts der erwarteten Gewitter die höchste Warnstufe ausgerufen. Nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist in Nordhessen sowie in Regionen von Niedersachsen und Thüringen ein extremes Unwetter zu erwarten, das auch Tornados mit sich bringen kann. Zudem muss dort mit Orkanböen gerechnet werden. Der Deutsche Wetterdienst hat für weitere Gebiete bereits Unwetterwarnungen herausgegeben. In Bayern wird für die Landkreise Weilheim-Schongau und Ostallgäu vor schweren Gewittern gewarnt. Die Deutsche Bahn teilte mit, im gesamten Zugverkehr sei mit Einschränkungen zu rechnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.06.2023 18:15 Uhr