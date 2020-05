Experten warnen vor Sicherheitslücke bei Samsung-Smartphones

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Darmstadt: Eine Sicherheitslücke im Samsung-Smartphone Galaxy S8 ermöglicht offenbar eine gezielte Überwachung. Nach einem Bericht des "Spiegel" hat die TU Darmstadt entdeckt, dass bei Millionen dieser Geräte ein wichtiger Mechanismus fehlt, der die Datenübertragung zwischen Bluetooth-Geräten sicher verschlüsselt. Hacker könnten so sensible Daten wie Passwörter oder Nachrichten mitlesen. Denkbar sei auch, dass Gespräche über Bluetooth-Headsets belauscht werden. Dazu müssten sich die Angreifer allerdings im näheren Umfeld der Opfer aufhalten, hieß es in dem Bericht. Samsung bestätigte die Schwachstelle und kündigte für die kommenden Tage ein Update an. Betroffen seien die Modelle Galaxy S8, S8+ und Note8.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2020 23:00 Uhr