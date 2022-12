Experten warnen vor Gefahren beim Winterwandern

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht neblig oder bewölkt

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden meist bewölkt, nur im höheren Bayerischen Wald und in den Alpen überwiegend klar. In der Nacht vielerorts bewölkt, gebietsweise neblig; am frühen Morgen in Unterfranken Eisregen möglich. Tiefstwerte minus 4 bis minus 10 Grad. - Morgen und übermorgen bewölkt oder neblig, nur in höheren Lagen mitunter sonnig. Am Mittwoch zeitweise Regen. Höchstwerte minus 2 bis plus 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2022 17:00 Uhr