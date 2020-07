Experten warnen vor Anstieg von Tierkrankheiten bei Menschen

Neue Studie hilft laut Söder im Kampf gegen Corona

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat den Startschuss zu einer Corona-Studie an Kindern gegeben und erneut das bayerische Vorgehen im Kampf gegen Covid-19 verteidigt. Söder sagte, es gebe die Strategie des Ignorierens, wie man sie in den USA erlebe. Und es gebe den bayerischen Weg. Für den, so Söder, sei Forschung von größter Bedeutung. Alle anderen Maßnahmen dienten letztlich der Überbrückung, bis die Wissenschaft zu neuen Erkenntnissen gelange. Mit der Studie "Covid Kids Bavaria" soll bis Januar die Ansteckungsgefahr in Schulen und Kindergärten erforscht werden. Dafür werden Kinder in ganz Bayern mehrmals auf das Corona-Virus getestet. Auch Eltern, Erzieherinnen und Lehrer werden untersucht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2020 19:00 Uhr