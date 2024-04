Experten warnen am Wochenende vor Bergtouren in Bayern

Oberstdorf: Die Alpininfo in dem Markt im Oberallgäu warnt davor, am Wochenende Bergtouren über 1.300 Meter Höhe zu unternehmen. Die Gefahr durch Gleitschneelawinen sei angesichts steigender Temperaturen zu hoch, hieß es. Das gelte auch für Skitourengeher und Schneeschuhwanderer. Diese Bergsportler sollten laut Alpininfo Oberstdorf sicherheitshalber auf eine Tour verzichten. Wer trotzdem wandern will, sollte im schneefreien Bereich und auf den Wegen bleiben, raten die Experten. Außerdem sei gutes Schuhwerk wichtig, da an schattigen Nordhängen noch Altschneefelder liegen können. Laut Alpininfo sollten Wanderer außerdem an ihre Verpflegung denken, da die meisten Hütten noch geschlossen seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2024 10:00 Uhr