Experten stellen Studie zu Missbrauch in evangelischer Kirche vor

Hannover: Forscher stellen in Kürze in Niedersachsen eine Studie zum sexuellen Missbrauch in der evangelischen Kirche und der Diakonie in Deutschland vor. Ein unabhängiger Verbund untersuchte in den vergangenen Jahren unter anderem die Erfahrungen von Betroffenen, den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Kirche und die Häufigkeit solcher Fälle. Vor vier Jahren hatten die 20 Landeskirchen die Missbrauchsstudie auf den Weg gebracht. Dabei waren nicht nur Pfarrer im Blick, sondern auch andere haupt- und nebenberufliche Mitarbeitende sowie Ehrenamtliche. Die evangelische Landeskirche in Bayern hat nach eigenen Angaben für die Studie 129 Beschuldigte und 226 Taten an die zuständigen Forscher gemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 12:00 Uhr