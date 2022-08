Experten sind auf dem Weg zu ukrainischem AKW

Klingbeil geht von Korrekturen bei der Gasumlage aus

Berlin: Trotz anhaltender Kritik will die SPD am Konzept der Gasumlage festhalten. Parteichef Klilngbeil sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, den Ansatz finde er richtig, denn es gehe um Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit. Fest stehe aber, dass es Trittbrettfahrer gebe, und so etwas müsse man verhindern. Es sei ein wichtiges Signal an die Bürger, dass das Problem klar benannt und dann schnell gegengesteuert wird, so Klingbeil. Im Wirtschaftsministerium prüfe man derzeit, ob Trittbrettfahrerei politisch verhindert werden könne. Wenn nicht, müsse man gesetzgeberisch nachjustieren. FDP-Fraktionschef Dürr sagte der "Bild"-Zeitung, handwerkliche Fehler bei der Umlage müssten bis zur morgigen Kabinettsklausur beseitigt werden. Wirtschaftsminister Habeck sicherte im ZDF erneut eine Überarbeitung des Vorhabens zu.

