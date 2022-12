Experten sehen Handlungsbedarf an Grundschulen

Nachrichtenarchiv - 09.12.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bildungsforscher sehen wegen schlechter Deutsch- und Mathematik-Kompetenzen vieler Grundschüler dringenden Handlungsbedarf. Studien hatten gezeigt, dass etwa jeder fünfte Viertklässler Mindeststandards in Deutsch und Mathematik nicht erreicht und fast jedes vierte sieben- bis zehnjährige Kind ein erhöhtes Risiko für psychische Auffälligkeiten zeigt. Demnach gelinge es der Grundschule in vielen Fällen nicht, grundlegende Kompetenzen an alle Kinder zu vermitteln. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission, ein Beratergremium der Kultusministerkonferenz, hat deshalb 20 Maßnahmen vorgeschlagen, um die Defizite der vergangenen Jahre umzukehren. Dazu gehören Aktionen bereits in der Kita.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2022 12:00 Uhr