Experten sehen Deutschland auf dem Weg in die Rezession

13 Menschen sterben bei Amoklauf an russischer Schule

Ischewsk: In Russland sind bei einem Amoklauf an einer Schule mindestens 13 Menschen getötet worden. Nach Angaben der Behörden sind unter den Opfern sieben Kinder und sechs Erwachsene. Außerdem wurden 21 Menschen verletzt. Laut Innenministerium tötete sich der Täter anschließend selbst. Bei ihm soll es sich um einen 34-Jährigen handeln, einen ehemaliger Schüler. Er soll einer neofaschistischen Gruppe angehört haben. Der Kreml sprach von einem "terroristischen Akt". Präsident Putin sei in tiefer Trauer. Der Vorfall ereignete sich an einer Schule in Ischewsk, in der Republik Udmurtien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2022 14:00 Uhr