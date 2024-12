Experten schließen Bergung der Wrackteile von DHL-Maschine ab

Vilnius: Nach dem Absturz einer DHL-Frachtmaschine in Litauen sind die Bergungsarbeiten abgeschlossen. Die Trümmerteile sollen nun in einem Hangar untersucht werden. Die Flugschreiber werden in Deutschland ausgewertet. Bei dem Absturz vor einer Woche war ein Besatzungsmitglied ums Leben gekommen. Bislang deutet nichts auf einen Terror- oder Sabotageakt hin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2024 22:00 Uhr