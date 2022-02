Experten rechnen mit steigenden Gaspreisen wegen der Krise

Nachrichtenarchiv - 23.02.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Experten rechnen wegen der Eskalation in der Ukraine mit steigenden Gaspreisen in Deutschland. Die Chefin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, Andreae, schließt nicht aus, dass Lieferungen aus Russland von einem Tag auf den anderen ausfallen. In Europa würden dann aber Sicherungsmechanismen greifen. Haushaltskunden seien zwar geschützt, der Bundesverband fordert die Regierung dennoch auf, die Verbraucher durch Maßnahmen wie die Senkung der Stromsteuer zu entlasten. Mit Blick auf die Industrie schließt die Energieexpertin Kemfert nicht aus, dass der Gasverbrauch gedrosselt werden muss, sollte es zu Lieferunterbrechungen oder Ausfällen kommen. Deutschland und Europa seien inmitten eines fossilen Energiekriegs, jetzt zahle man den Preis für eine verschleppte Energiewende. Deutschland deckt laut Kemfert etwas mehr als 50 Prozent seines Gasbedarfs durch Importe aus Russland, außerdem etwa 30 Prozent des Ölbedarfs.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2022 08:00 Uhr