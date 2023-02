Kurzmeldung ein/ausklappen Experten rechnen mit massiver Trockenheit in Teilen Europas

Wien: In Frankreich, Italien, der Schweiz sowie in Teilen Österreichs droht nach Expertenmeinung eine massive Trockenheit. Grund dafür sei neben der geringen Schneedecke in den Alpen der regenarme Februar, teilte der österreichische Wetter- und Erdbebendienst Geosphere Austria mit. In Italien schlägt die Umweltorganisation Legambiente Alarm. In den Alpen dort sei über 50 Prozent weniger Schnee gefallen als im langjährigen Mittel. Die Niederschläge im Becken des größten Flusses Po seien um mehr als 60 Prozent gesunken. In Frankreich droht ebenfalls der zweite Dürre-Sommer in Folge, nachdem es seit mehreren Wochen kaum geregnet hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2023 10:00 Uhr