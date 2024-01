Experten raten wegen Glatteis zum Verzicht auf Autofahrten

München: Meteorologen warnen vor extremem Glatteis durch gefrierenden Regen bis mindestens in die Mittagsstunden. Das Wolkenband zieht von Südwesten her über Bayern hinweg. So haben sich im Allgäu schon am frühen Morgen erste Glätteunfälle ereignet. Der Deutsche Wetterdienst rät, Fahrten mit dem eigenen Auto möglichst zu vermeiden und ansonsten die Fahrzeuge möglichst voll zu tanken sowie Decken und warme Getränke mitzunehmen. Die Flughäfen in München, Nürnberg, Frankfurt und Saarbrücken haben ihren Betrieb ganz oder teilweise eingestellt - die Passagiere sollten sich vorab bei ihren Airlines informieren. Auch der Bahnverkehr ist beeinträchtigt. Die Zugbindung ist bereits aufgeboben, vielerorts gibt es einen Schienenersatzverkehr. An zahlreichen Schulen, an denen Präsenzunterricht stattfindet, endet dieser um 13 Uhr. Die Nachmittagsbetreuung entfällt; die Schulen wurden aufgefordert, eine Notbetreuung einzurichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 08:00 Uhr