Experten mahnen zu Vorsicht bei Lockerung der Maskenpflicht

14.06.2021 13:00 Uhr

Berlin: In der Diskussion über eine Lockerung der Maskenpflicht mahnen Politiker und Wissenschaftler zur Vorsicht. Bayerns Ministerpräsident Söder warnt vor übereilten Schritten. Gerade in Innenbereichen müsse man vorsichtig bleiben, auch in Schulen. Auch die Bundesregierung mahnte zur Vorsicht. Alle hätten mehr davon, wenn man sich noch etwas diszipliniere, sagte Regierungssprecherin Fietz. Ähnlich sieht das die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, Grill. Sie sagte, es gehe in Innenräumen auch um den Schutz vor ansteckenderen Varianten des Virus. Der Göttinger Forscher Bodenschatz vom Max-Planck-Instititut sagte wörtlich: "Das Virus ist noch da, warum sollte die Pandemie nicht wiederkommen?"

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2021 13:00 Uhr