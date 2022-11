Experten kritisieren Organisation der Entlastungszahlungen

Kurzmeldung ein/ausklappen Bayerisches Weihnachtspostamt öffnet

Himmelstadt: Heute, am 1. Advent, öffnet Bayerns einziges Weihnachtspostamt in Himmelstadt in Unterfranken. Ministerpräsident Söder will dafür den Ersttagsstempel auf die Weihnachtsbriefe des Christkinds setzen, die an Kinder in aller Welt geschickt werden. Wer Antwort vom Christkind haben möchte, sollte seinen Brief "An das Christkind, Kirchplatz 3, 97267 Himmelstadt" adressieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2022 03:00 Uhr