Experten in Brandenburg weisen Stechmückenart aus dem Süden nach

Weitere Stechmücke aus dem Süden in Deutschland nachgewiesen: An zwei Orten in Überschwemmungsgebieten der Oder in Brandenburg haben Wissenschaftler 62 Exemplare der Art Anopheles hycranus entdeckt. Diese Funde seien die nördlichsten weltweit und die bislang einzigen in Deutschland, so das Friedrich-Loeffler-Institut. Die Stechmücke ist eigentlich von der Iberischen Halbinsel bis nach Vorderasien heimisch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2025 12:45 Uhr