Experten fordern Konsequenzen aus Corona-Rekordzahlen

Berlin: Angesichts der Corona-Infektionslage mehren sich die Forderungen, die 2G-Regeln bundesweit einzuführen. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sagte, der Zutritt nur noch für Geimpfte und Genesene sei die einzige Alternative, um eine Wende zu erreichen. Auch Linken-Fraktionschef Bartsch und die Ärztegewerkschaft Marburger Bund sind dafür. Der Intensivmediziner Karagiannidis sprach sich für 3G-Regeln am Arbeitsplatz aus, weil das einen deutlichen Effekt auf die Erstimpfquote habe. Das, so der Experte, habe man bei den europäischen Nachbarn gesehen. - In der Früh hat das Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz mit rund 232 angegeben - nach knapp 214 gestern. Der höchste jemals gemessene Inzidenzwert in Deutschland liegt mit über 1.100 im bayerischen Landkreis Rottal-Inn.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.11.2021 09:15 Uhr