Experten fordern differenzierte Betrachtung für Ende der Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 15.06.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland wird weiter darüber gestritten, ob und wann die Maskenpflicht aufgehoben werden kann. Seit zehn Uhr berät darüber auch das bayerische Kabinett. Der Präsident der Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, hat darauf verwiesen, dass sich die Menschen jetzt im Sommer viel im Freien aufhalten. Zudem seien immer mehr geimpft. Daher sei nun der richtige Zeitpunkt für solche Debatten. Auch der Vorstandssprecher der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, Walger, hat sich für einen sofortigen Verzicht auf Masken im Freien ausgesprochen. Er betonte, das gelte aber nur für Außenbereiche. In Innenbereichen müsse man weiter vorsichtig sein. Hier sei die Maske eine der effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist derweil weiter rückläufig. Bundesweit liegt sie aktuell bei 15,5.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2021 11:00 Uhr