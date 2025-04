Experten erwarten steigende Sozialbeiträge

Berlin: Mehrere Experten warnen, dass die Sozialbeiträge in Deutschland spürbar steigen könnten. Der Essener Gesundheitsökonom Wasem sagte der DPA, er erwarte bei den Krankenkassen ohne Reformen in den kommenden zwei Jahren jeweils ein Plus von 0,2 Beitragssatzpunkten. Bereits in diesem Jahr muss ein Durchschnittsverdiener laut dem Berliner Forschungsinstitut IGES im Schnitt 255 Euro mehr für die Krankenkasse zu zahlen. Das Forschungsinstitut rechnet in den kommenden zehn Jahren bei den Sozialversicherungsbeiträgen insgesamt mit einer Belastung von knapp 49 Prozent. Aktuell sind es rund 42 Prozent. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher kritisiert den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Anstelle von Vorschlägen zu einer Begrenzung des Beitragsanstiegs gebe es teure Versprechungen wie ein stabiles Rentenniveau.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 07:00 Uhr