Experten erwarten kriegsbedingte Preissteigerungen

Menschen versammeln sich zu Friedensdemonstrationen

Hamburg: In der Hansestadt beginnt am Mittag eine Großdemonstration für Frieden in der Ukraine. Die Polizei rechnet mit rund 50.000 Teilnehmern. Aufgerufen zu dem Protest hatte die ukrainische Diaspora. Unterstützung kommt von zahlreichen zivilgesellschaftlichen Organisationen, Parteien und Gewerkschaften. Auch in Düsseldorf findet am späten Mittag eine Friedensdemonstration statt. Hier sind laut Polizei 1.000 Menschen angemeldet. Sie geht aber davon aus, dass es erheblich mehr werden. In München soll es eine Menschenkette vom Ukrainischen Konsulat zum Russischen Konsulat geben, hier werden 3.000 Teilnehmer erwartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2022 12:00 Uhr