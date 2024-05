Experten erwarten erneut Regen in den Hochwassergebieten

Saarbrücken: Der Deutsche Wetterdienst erwartet ab Dienstag teils kräftigen Regen im Südwesten Deutschlands. Damit könnte sich die Hochwasserlage dort wieder verschärfen. Derzeit laufen im Saarland und in Rheinland-Pfalz die Aufräumarbeiten. Gestern Nachmittag hatten Wasser und Schlamm nach Starkregen einen Stadtteil von Kirn in der Pfalz überflutet. Ein Erdrutsch blockierte eine Bundesstraße. Am Abend meldete die Polizei aus Auw an der Kyll in der Südeifel vollgelaufene Keller. In Saarbrücken ist unterdessen eine 67Jährige im Krankenhaus gestorben, die am Freitag bei der Evakuierung eines Ortsteils von einem Einsatzfahrzeug erfasst worden war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 11:00 Uhr