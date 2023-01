Experten entdecken größtes Vorkommen an Seltenen Erden in Europa

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft bewölkt, gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend überwiegend bewölkt, nur im Süden ab und zu klar. Vereinzelt Regen, vor allem in Norden und Osten. Lebhafter bis starker Wind. In der Nacht zieht der Regen nach Osten ab, aber nach Mitternacht kommt im Norden neuer nach. Im Süden meist trocken. Tiefstwerte um 7 Grad. In den nächsten Tagen weiterhin Wind und Wolken. Ab und zu Sonne und Regen. Am Sonntag auch Schneeregen. Trocken ist es nur am Samstag im Süden. Temperaturen zwischen 0 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2023 17:00 Uhr