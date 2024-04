Experten empfehlen Entkriminalisierung von Abtreibungen

Berlin: Die Kommission zu medizinethischen Fragen hat in ihrem aktuellen Bericht gefordert, Abtreibungen in Deutschland zu entkriminalisieren. Das von der Bundesregierung eingesetzte Expertengremium empfiehlt, Abtreibungen in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen grundsätzlich zu erlauben. Die derzeitigen Regelungen im Strafgesetzbuch verstießen gegen Völkerrecht und Europarecht sowie gegen die deutsche Verfassung. Derzeit sind Abtreibungen in Deutschland grundsätzlich rechtswidrig, bleiben aber innerhalb einer bestimmten Frist und nach einer entsprechenden Beratung straffrei. Die Rechtsprofessorin Wörner sagte im Namen der Komission, der Gesetzgeber solle nun tätig werden und Schwangerschaftsabbrüche in der frühen Phase rechtmäßig und straflos stellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2024 13:00 Uhr