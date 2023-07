Experten bereiten Abschleppen von Frachter vor

Kurzmeldung ein/ausklappen Umstrittener sächsischer Politiker Krah ist AfD-Spitzenkandidat für Europawahl

Magdeburg: Die AfD zieht mit dem umstrittenen sächsischen Politiker Maximilian Krah als Spitzenkandidat in die Europawahl im kommenden Jahr. Die Delegierten des Magdeburger Parteitags wählten den 46-Jährigen mit Zweidrittel-Mehrheit auf Platz eins der Kandidatenliste. Krah setzte in seiner Bewerbungsrede stark auf das Thema Patriotismus und erklärte, die AfD habe "endlich was zu sagen". Auf den nächsten Listenplätzen folgen mit Petr Bystron und René Aust weitere Vertreter des äußerst rechten Parteiflügels. Sie hatten in ihren Bewerbungsreden scharfe europakritische Töne angeschlagen. Für die Kandidatenaufstellung hat die AfD insgesamt fünf Tage vorgesehen - an diesem und am kommenden Wochenende. Erst am kommenden Sonntag will der Parteitag das Europawahlprogramm beschließen. Im Entwurf wird unter anderem die Auflösung des EU-Parlaments gefordert - also jenes Parlaments, für das die AfD nun Kandidaten aufstellt.

