Experten beklagen gravierende Mängel der Corona-Politik

Berlin: Eine Expertenkommission bescheinigt Politik und Wissenschaft gravierende Mängel bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das geht aus einem Gutachten hervor, aus dem die "Welt am Sonntag" vorab zitiert. Darin beklagen die Sachverständigen, dass eine koordinierte Begleitforschung während der Pandemie weitgehend unterblieben sei. Dies hat nach Ansicht der Gutachter zu einer mangelhaften Datengrundlage für politische Entscheidungen geführt. Im Hinblick auf neue Corona-Maßnahmen sehen sich die Experten nicht in der Lage, Empfehlungen auszusprechen. Lediglich das Tragen von Schutzmasken in Innenräumen sehen sie positiv. Sie legen auch nahe, dass Geimpfte von einer Testpflicht nicht ausgenommen werden sollten und verweisen auf die nachlassende Schutzwirkung einer Impfung. Am Mittag wollen die Experten ihr Gutachten offiziell vorstellen.

