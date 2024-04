Experte warnt vor verkürztem Blick auf Kriminalstatistik

Berlin: Die aktuelle Kriminalstatistik hat eine neue Debatte über den Umgang mit gewalttätigen Ausländern ausgelöst. Bundesinnenministerin Faeser sagte bei der Vorstellung der Daten wörtlich: "Wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen." Für Gewalt gebe es nie eine Rechtfertigung. Im Jahr 2023 ist die Zahl der Straftaten im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent gestiegen. Besonders stark nahm der Anteil der ausländischen Tatverdächtigen zu. CDU-Chef Merz sprach von alarmierenden Zahlen. Er forderte konsequentere Abschiebungen und will das Thema morgen bei einer aktuelle Stunde im Bundestag zur Sprache bringen. Der Regensburger Kriminologe Müller warnte dagegen vor einer verkürzten Sichtweise auf die Daten. In der BR24-Rundschau wies er darauf hin, dass rund um die Jahrtausendwende mehr Straftaten im Vergleich zur Bevölkerungsgröße begangen wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2024 22:00 Uhr