Experte sieht Gender-Pay-Gap gefestigt

Berlin: Der Wirtschaftsforscher Marcel Fratzscher hält eine gleiche Bezahlung von Frauen und Männern auf absehbare Zeit für unrealistisch. Der Wochenzeitung "Die Zeit" sagte Fratzscher, die Lohnlücke habe sich in den vergangenen Jahren nicht signifikant verringert. Die sogenannte Gender-Pay-Gap sei in Deutschland besonders groß, Frauen verdienen demnach pro Stunde brutto 18 Prozent weniger als Männer. Frauen wird es nach Ansicht des Berliner Ökonomen hierzulande besonders schwer gemacht. Es mangele an Kinderbetreuungsplätzen, zudem gebe es durch Ehegattensplitting und Minijobs wenig Anreize für Frauen, überhaupt oder mehr zu arbeiten. Dabei sei die Erwerbstätigkeit von Frauen das größte ungehobene wirtschaftliche Potenzial.

