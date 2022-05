Experte sieht Erfolge in neuer russischer Militär-Strategie

Nachrichtenarchiv - 29.05.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der russischen Erfolge im Donbass rechnen Experten nicht damit, dass Moskau aktuell verhandlungsbereit ist. Für Kremlchef Putin zahle sich der Strategiewechsel der russischen Armee aus. Es gebe daher keinen Anreiz zu verhandeln, sagte der Militärexperte Masala der Deutschen Presseagentur. Aus seiner Sicht hat die Ukraine den russischen Truppen im Osten wenig entgegenzusetzen, weil es ihr an schweren Waffen fehlt. Auch sei die neue Strategie Moskaus erfolgreich, nicht mehr auf breiter Front vorzugehen, sondern die Truppen an einzelnen Abschnitten zusammenzuziehen. Dadurch seien sie personell überlegen, so Masala.

