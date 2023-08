"Exorzist"-Regisseur William Friedkin stirbt mit 87 Jahren

Los Angeles: Der Filmregisseur William Friedkin ist tot. Er starb mit 87 Jahren. Einem breiten Publikum wurde er durch seinen Film "The French Connection" aus dem Jahr 1971 bekannt. Zwei Jahre später inszenierte Friedkin den Horrorfilm "The Exorcist". Für "French Connection" erhielt der Regisseur den Oscar, für den "Exorzist" den Golden Globe. 2013 wurde er bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.08.2023 22:45 Uhr