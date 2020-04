Exitdebatte: Ruf nach Lockerungen wird lauter

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Unionsfraktionsvize Nüßlein hat sich dafür ausgesprochen, die Einzelhandelsläden möglichst schnell wieder zu öffnen. Der deutschen Presseagentur sagte der CSU-Politiker, dafür müsse es Schutzmaßnahmen und klare Verhaltensregeln geben, wie etwa die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes. In den vergangenen Wochen hätten die Menschen ein größtenteils verantwortungsvolles und diszipliniertes Verhalten bewiesen, so Nüßlein weiter. Trotzdem sei der jetzige Zustand nicht mehr lange durchzuhalten. Nach dem Ende der Osterferien bräuchten sowohl Arbeitnehmer als auch Unternehmer eine neue Perspektive. Gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder will Kanzlerin Merkel kommende Woche darüber beraten, wie der schrittweise Ausstieg aus den derzeitigen Beschränkungen gelingen kann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 09:00 Uhr