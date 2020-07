Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek könnte sich in Belarus befinden

Nachrichtenarchiv - 18.07.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Der geflüchtete Ex-Vorstand des Münchner Finanzdienstleisters Wirecard, Jan Marsalek, könnte sich momentan in Belarus aufhalten. Wie der "Spiegel" berichtet, ist im russischen Ein- und Ausreiseregister, das auch das benachbarte Belarus umfasse, für Marsalek eine Eintragung nur Stunden nach seiner Freistellung bei Wirecard zu finden. Demnach ist Marsalek in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni über den Flughafen der Hauptstadt Minsk nach Belarus eingereist. Eine Wiederausreise Marsaleks sei in mehreren investigativen Datenbanken bislang nicht verzeichnet. Der Wirecard-Vorstand war bei dem - inzwischen insolventen - Zahlungsdienstleister für das operative Tagesgeschäft zuständig.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.07.2020 19:45 Uhr