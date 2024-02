Ex-Wirecard-Manager Bellenhaus soll aus U-Haft freikommen

München: Das Landgericht München will den wichtigsten Zeugen der Anklage im Fall Wirecard offenbar aus der Untersuchungshaft entlassen. Nach Angaben eines Gerichtssprechers soll Oliver Bellenhaus unter Auflagen auf freien Fuß kommen. Seit gut einem Jahr sitzt Bellenhaus auf der Anklagebank und ringt dort mit seinem ehemaligen Chef Markus Braun um die Deutungshoheit in dem Wirtschaftsskandal. Braun bleibt weiter in Untersuchungshaft. Bellenhaus könnte womöglich noch heute freigelassen werden. Morgen und übermorgen wird in dem Prozess weiter verhandelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2024 14:45 Uhr