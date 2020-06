Ex-Wirecard Chef Braun will mit Ermittlern kooperiern

Nachrichtenarchiv - 23.06.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der von der Münchner Staatsanwaltschaft festgenommene frühere Wirecard-Vorstandschef Braun will nach Angaben der Ermittler kooperieren. Wie es in München hiess, hat sich Braun gestern Abend selbst gestellt, nach dem er aus Wien angereist sei. Der Ex-Wirecard-Chef Brauns soll am Nachmittag einer Haftrichterin vorgeführt werden, die über die Fortdauer der Untersuchungshaft entscheiden wird. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gebürtigen Österreicher vor, allein oder mit weiteren Tätern die Bilanzsumme und den Umsatz von Wirecard durch vorgetäuschte Einnahmen aufgebläht zu haben. Möglicherweise ist Brauns Festnahme nicht die letzte in dem Skandal um mutmaßliche Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro, die den Dax-Konzern an den Rand des Abgrunds geführt haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2020 14:00 Uhr